EN YENİ SOSYAL MEDYA TRENDİ

DEDİKODU 20 saat önce

Beyoncé'nin ardından iki ünlü isim daha hamilelik haberiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.

Victoria’s Secret’in göz kamaştırıcı melekleri sırayla annelik deneyimini tadıyor. Bar Refaeli ile Candice Swanepoel geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olurken Benhati Prinsloo ise doğum için geri sayım yapıyor. Ve onlar bu heyecanı tadarken bugün Rosie Huntington-Whiteley, nişanlısı Jason Stathom ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Very happy to share that Jason and I are expecting!! Lots of love Rosie x ❤👼🏼 Photo by @jasonstatham Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 9 Şub 2017, 10:55 PST )

Rosie Huntington-Whiteley’in bu açıklamasından kısa bir süre ise bir başka hamilelik haberi de George ile Amal Clooney çiftinden geldi. Uzun bir süredir ünlü avukatın hamile olduğuna dair dedikodular zaten dolaşıyordu, bugün The Talk programının yaratıcısı Julie Chen resmi açıklamayı yaptı. 2014 yılında Venedik’te evlenen çiftin ikiz çocuk sahip olacakları söylentiler arasında.