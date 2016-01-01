CHARLIE’NIN YENİ MELEKLERİ

DEDİKODU SİNEMA 2 gün önce Dilruba Karaköse

Asi kızımız Kristen Stewart melek mi oluyor?

Hepimiz Kristen Stewart’ı Twilight filmindeki masum Bella rolüyle tanıdık. Zaman geçtikçe değiştirdiği tarzıyla haber başlıklarından inmezken, bu süreçte oyunculuğunu geliştirip birçok iddialı yapıma da imzasını atmayı başardı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir iddia, Stewart’ı çok farklı bir rolde göreceğimizin habercisi.

2000 yılında Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu’yu bir araya getiren Charlie’nin Melekleri, Elizabeth Banks yönetmenliğinde 2019 yazında tekrar çekilmeye hazırlanıyor. Kristen Stewart ise meleklerden biri olma yolunda en güçlü adaylardan. Bir diğer başrol oyuncusunun Lupita Nyong’o olacağı konuşulsa da maalesef henüz netlik kazanılmış değil. Merakla takipteyiz!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE