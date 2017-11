BİZ AYRILAMAYIZ

DEDİKODU 10 saat önce Dilruba Karaköse

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth cephesinde yeni gelişmeler var!

Bundan kısa bir süre önce Miley Cyrus, Hannah Montana zamanlarından fazlasıyla uzaklaşarak çılgın tarzı, garip davranışları ve şaşırtan sözleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Bu değişimde The Last Song isimli filmde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Liam Hemsworth ile ayrılmalarının katkısı var mıydı bilinmez ama, uzunca bir süre haber başlıklarından düşmedi. Ancak Younger Now albümüün çıkarmasıyla birlikte eski haline keskin bir dönüş yapan Miley, Liam ile de buzları eritti ve hatta nişanlandıklarını açıkladı. Ortaya atılan son iddia ise gizlice evlendikleri yönünde!

İkilinin Nisan ayında Malibu’da gizlice evlendiği ve bunu herkesten sır gibi sakladıkları konuşuluyor. Bu dedikoduya zemin hazırlayan ise sol yüzük parmağına takılmış alyanslar. Bazıları bunun sadece nişan yüzükleri olduğunu söylese de evlenmiş olma ihtimalleri de bir hayli yüksek. Tüm bakışlar çiftin yapacağı herhangi bir açıklamada…

