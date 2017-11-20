CINDY’DEN VICTORIA’S SECRET #TBT’Sİ

ÜNLÜLER 10 saat önce Dilara Yilmaz

90’lı yılların ünlü topmodeli Cindy Crawford, Victoria’s Secret defilesi için Instagram’da eski bir videosunu paylaşarak şans diledi.

Son yıllarda ünlü defilesini farklı şehirlerde düzenleyen ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın bu yıl ki durağı Çin’in Şangay kentiydi. Gerek dünya güzeli modelleri gerek şatafatlı tasarımlarıyla ilgi odağı olan defile Çin Hükümeti’nin kısıtlamalarıyla haber olmuştu. Defile günü ünlü top model Cindy Crawford, ilk Victoria’s Secret defilesinin reklam videosunu paylaşarak tüm meleklere iyi şanslar diledi. Kovboy şapkasıyla bir atın üzerinde ilk defilenin müjdesini verirken karşımıza çıkıyor. Video’yu izleyen herkes o zamanlar defilenin ne kadar sade ve ulaşılabilir olduğu hakkında yorum yaptı.

A look at the FIRST EVER #VSfashionshow. Wishing all the angels a fun day in Shanghai today! #MTVMondays A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Nov 20, 2017 at 8:59am PST

YAZI DİLARA YILMAZ