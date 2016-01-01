CARTER’LAR İŞ BAŞINDA

ÜNLÜLER 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Beyonce ve Jay Z çifti On the Run II Tour’da!

Müziğin en büyük çifti Beyonce ile Zay Z geçtiğimiz günlerde yeni bir turneye çıkacaklarını duyurmuştu. Müzik severlerin merak içerisinde beklediği Beyonce ve Jay Z’nin On the Run II Tour turnesi nihayet dün gece Galler’in başkenti Cardiff’deki eyalet stadyumunda başladı. Böylelikle “İkilinin performansı nasıl olacak?” sorusu da ortadan kalkmış oldu. Zira Carter’lar sürprizlerle, müzikle ve modayla dolu bir konsere imza attı.

İkilinin ilk sürprizi geçtiğimiz yıl doğan ikiz bebekleri Sir ve Rumi’nin fotoğraflarını “Sevgi evrenseldir.” notuyla dev ekrana yansıtmaları oldu. İkinci sürpriz ise kesinlikle alıştığımız türdendi. Beyonce ve Jay Z çiftinin stil zevkinin hatırı sayılır boyutlarda olduğunu zaten biliyoruz ancak bu kez gözlerimiz biraz daha kamaştı desek yeri. Sahne süresince 3 kez kostüm değiştiren Queen B, ilk önce leopar desenli bir mayo giydi. Daha sonra LaQuan Smith imzalı kristallerle süslenmiş blazer bir elbise giyen Beyonce son olarak Gucci’nin Pre-Fall 2018 koleksiyonundan bir görünümü ile karşımıza çıktı. Jay Z ise beyaz takım elbisesi, spor ayakkabısı ve vazgeçemediği devasa madalyonuyla Beyonce’nin yanındaki yerini aldı.

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