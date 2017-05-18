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CANNES FİLM FESTİVALİ GÜZELLERİ

Bu yıl 70.si düzenlenen Cannes Film Festivali eğlenceli backstage görüntülerine sahne oldu.

Cannes Film Festivali tam gaz devam ediyor. Sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri Güney Fransa’da şıklık yarışına nasıl hazırlandılar? Hazırlanırken nasıl eğlendiler? Hepimiz merak ediyoruz, kabul edelim. Sizin için Rihanna’dan Bella Hadid’e, Lily Colins’ten Elle Fanning’e kadar birçok ismin Instagram üzerinden paylaştıkları eğlenceli videoları derledik.

 

The one

Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ()

Always have sew much fun glamming @lilyjcollins 🎀🇫🇷🛥 #okja @makeupvincent

Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair)’in paylaştığı bir gönderi ()

Made it! #cannes2017

Coco Rocha (@cocorocha)’in paylaştığı bir gönderi ()

#cannes2017

badgalriri (@badgalriri)’in paylaştığı bir gönderi ()

“Chicken shop YEA?!” 🍗 (it’s my skin… on my thigh… guys!! 😕😂🙄)

♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)’in paylaştığı bir gönderi ()

Mary x Jen 💋

Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ()

That kinda day 🕊❤️

Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ()

I didnt get to pull out this move on the red carpet #fittingphoto …………………………… repost from @elizabethstewart1 #Fitting photos with @jessicachastain @givenchyofficial #Cannes17

Jessica Chastain (@jessicachastain)’in paylaştığı bir gönderi ()

‪Red carpet ready in @boucheron jewels 💎

Coco Rocha (@cocorocha)’in paylaştığı bir gönderi ()

DO MORE PUNK TO ME #eatmemummymummy #eatmedaddydaddy #howtotalktogirlsatparties ZAN IS IN THE BUILDING

Elle Fanning (@ellefanning)’in paylaştığı bir gönderi ()

…With this punk #prodigy @ellefanning #howtotalktogirlsatparties 📸 @eliottbliss #cannes2017

@marioncotillard’in paylaştığı bir gönderi ()

Playing a game of “Tilda says” with the #Okja crew. When Tilda strikes a pose, rule says you have to follow…

Lily Collins (@lilyjcollins)’in paylaştığı bir gönderi ()


HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN

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