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CANNES FİLM FESTİVALİ GÜZELLERİ
Bu yıl 70.si düzenlenen Cannes Film Festivali eğlenceli backstage görüntülerine sahne oldu.
Cannes Film Festivali tam gaz devam ediyor. Sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri Güney Fransa’da şıklık yarışına nasıl hazırlandılar? Hazırlanırken nasıl eğlendiler? Hepimiz merak ediyoruz, kabul edelim. Sizin için Rihanna’dan Bella Hadid’e, Lily Colins’ten Elle Fanning’e kadar birçok ismin Instagram üzerinden paylaştıkları eğlenceli videoları derledik.
HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN