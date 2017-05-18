CANNES FİLM FESTİVALİ GÜZELLERİ

ÜNLÜLER 22 saat önce

Bu yıl 70.si düzenlenen Cannes Film Festivali eğlenceli backstage görüntülerine sahne oldu.

Cannes Film Festivali tam gaz devam ediyor. Sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri Güney Fransa’da şıklık yarışına nasıl hazırlandılar? Hazırlanırken nasıl eğlendiler? Hepimiz merak ediyoruz, kabul edelim. Sizin için Rihanna’dan Bella Hadid’e, Lily Colins’ten Elle Fanning’e kadar birçok ismin Instagram üzerinden paylaştıkları eğlenceli videoları derledik.

The one Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 18 May 2017, 13:22 PDT )

Always have sew much fun glamming @lilyjcollins 🎀🇫🇷🛥 #okja @makeupvincent Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 May 2017, 03:59 PDT )

Made it! #cannes2017 Coco Rocha (@cocorocha)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 May 2017, 11:47 PDT )

#cannes2017 badgalriri (@badgalriri)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 May 2017, 11:29 PDT )

Mary x Jen 💋 Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 May 2017, 11:40 PDT )

That kinda day 🕊❤️ Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 May 2017, 11:02 PDT )

I didnt get to pull out this move on the red carpet #fittingphoto …………………………… repost from @elizabethstewart1 #Fitting photos with @jessicachastain @givenchyofficial #Cannes17 Jessica Chastain (@jessicachastain)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 May 2017, 09:23 PDT )

‪Red carpet ready in @boucheron jewels 💎 Coco Rocha (@cocorocha)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 May 2017, 09:23 PDT )

DO MORE PUNK TO ME #eatmemummymummy #eatmedaddydaddy #howtotalktogirlsatparties ZAN IS IN THE BUILDING Elle Fanning (@ellefanning)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 May 2017, 20:10 PDT )

Playing a game of “Tilda says” with the #Okja crew. When Tilda strikes a pose, rule says you have to follow… Lily Collins (@lilyjcollins)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 May 2017, 04:46 PDT )



HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN