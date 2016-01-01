ÇAĞATAY ULUSOY’UN STİL EVRİMİ

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İçerde dizisiyle ekranlara dönen Çağatay Ulusoy’un yeni imajını nasıl buldunuz?

Çağatay Ulusoy yeni projesi İçerde için imajını yeniledi. Bensu Soral’ın partneri olacağı dizide Ulusoy’un erkek kardeşini de Aras Bulut İynemli canlandıracak. Polis-mafya çatışmasında bir aşk hikayesini ve iki kardeşin hikayesini anlatacak dizide Soral da mafya liderinin idealist avukat kızı olacak. Her projesinde farklı bir tarzda karşımıza çıkan fenomen jön kafamızdaki bütün erkek tiplerinin tahtına yerleşecek belli oldu. İçerde’de Polis Akademisinin mücedeleci ve gözü kara öğrencisi Sarp karakterine hayat verecek. Üniforma her zaman güzeldir, değil mi? Çağatay Ulusoy’un çekicilik derecesinin yanında Sarp’ın üç Numara saçları ve kirli sakalı da imajının bonusları. İlk dizisi Adını Feriha Koydum’da zengin ve melankolik, golden boy saçlı Emir Sarrafoğlu’ndan Medcezir’deki saçları dağınık bıçkın Yaman’a hep farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Anadolu Kartalları’ndaki pilot rolünde pek styling tip’i çıkaramayız ama Delibal’da hayat verdiği Karaköy, Cihangir, Topağacı semalarında takılan Barış o çocukların giyim tarzıyla ilgili gerçekten çok ipucu taşıyordu.

Emir Sarrafoğlu deri eldivenleri ve baştan aşağı siyah giyinmesiyle baştan aşağı Prada giyen bir Manhattanlı gibi. Yaman renkli hoodie’leri, jean’leri ve yazın bile ayağından çıkarmadığı postallarıyla zevk sahibi olmak için dolgun bir cüzdana gerek olmadığını kanıtlıyor. Barış’a ise bir vintage deri ceket, bir askılı tişört bir de yırtık jean ceket versen yeter. İçerde adlı dizide kısa saçları ve kirli sakallarıyla karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy bu zamanki bütün karakterlerinden daha sert bir rolle karşımızda olacak gibi. Zaten dövüş ve silah dersleri alması bunun en büyük kanıtı. Gördüğümüze göre casual bir tarzı var. Gerçek hayatta Goorin Bros şapkalar giyen, Colin’s’in yüzü olan ve bir Dolce&Gabbana erkeği olan Çağatay Ulusoy bu kadar kimlik değiştirdiyse bu görüntünün içinde de çok beğenilecektir.