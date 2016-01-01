BÜYÜK AŞKIN HAZİN SONU

ÜNLÜLER 2 gün önce Dilruba Karaköse

Gözde çift Gigi Hadid ve Zayn Malik, ayrıldıklarını duyurdu.

Biri yeni nesilin en popüler modeli, diğeri ise giderek geliştirdiği yeteneğiyle büyük kitlelere hitap eden bir şarkıcı… Gigi Hadid ve Zayn Malik, mükemmel şekilde ilerleyen kariyer hayatlarıyla ışıldarken, adeta gıpta ile bakılan ilişkileriyle de hep göz önündeydi. Birlikte pek çok projede de bir araya gelen ikili için hemen hemen herkes, mutlu sonun yakın zamanda geleceğini bekliyordu.

Aşklarının resmiyete daha da yaklaştığını düşünürken, Gigi ve Zayn tarafından şok edici bir açıklama geldi. İkisi de Twitter hesaplarından yaptıkları farklı duyurularla, 2 yıllık ilişkilerine son noktayı koyduklarını belirtirken, bu durumun arkadaşlıklarını zedelemeyeceğini de belirttiler. Kararlarında oldukça kesin oldukları belli olsa da, belki tekrar barışırlar. Kim bilir?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE