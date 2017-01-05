BUNUN ABLASI DA BÖYLEYDİ!

ÜNLÜLER 24 dakika önce

Sizin aileden mimarlar, bizim aileden yazarlar çıksa da; bazı ailelerin üyeleri teker teker podyumlarda boy gösteriyor işte.

Aile mirası kimine göre arsa, altın; kimine göre takı kutusu, kariyer oluyor. Akşam yemeği masasına beraber oturarak, birbirlerine günlerinin nasıl geçtiğini anlatan bu ünlü isimler galerimizde! Kimine aşina olsanız da bir diğerini gözünüz bir yerlerden ısıracak; ne de olsa genlerinde modellik var.

1. Cara Delevigne and Poppy Delevigne

Poppy Delevigne’i everdik gitti! Kendisini ünlüler dünyasından çekti ve evine adadı. Kardeşi bir dönemin vazgeçilmezi Chanel’in gözdezi Cara da, şimdi beyaz perdeyi üstüne çekti. Korkunç cadı karakterlerini oynuyor!

2. Bella Hadid ve Gigi Hadid

Listemizin tabii ki olmazsa olmazı Hadid’ler! Gigi’den daha iyisi olamaz derken hayatımıza sevgili Bella girdi! Estetiksiz halleri kulaktan kulağa konuşulsa da siz sonuca bakın. Ama bu iki kardeş aşk hayatından mutluluğu aynı anda tutturamıyorlar ne yazık ki! İyi dileklerimizi gönderiyoruz.

3. Lily Aldridge ve Ruby Aldridge

Lily Aldrige zaten Victoria Secret’la da uzun bir süredir hayatımızda. Süper eğlenceli kardeşi Ruby ise ablasının izinden gitme yolunda.

4. Dree Hemingway ve Langley Fox

Sarışını, esmeri bu ailede ikisi de var. Öyle ki biri Marc Jacobs’ın yeni parfümünün yüzü olurken diğeri aynı anda birden çok moda dergisinin kapağı oluyor!