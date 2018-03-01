BUGÜN KADINLARIN

ÜNLÜLER 5 saat önce Dilruba Karaköse

Dünyaca ünlü yıldızlar, bu güne özel tasarlanan tişört'lerle boy gösterdi.

Çalışan, emek veren, kendi ayaklarının üzerinde durmak için var gücüyle savaşan her kadının günü bugün. Mesleği, dili, dini ve ırkı ne olursa olsun, her kadının bir birey olmak adına verdiği mücadelenin bir karşılığı olarak tüm dünyada kutlanan 8 Mart için, ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar da bu güne verdikleri önemi ve desteği ortaya koyuyor.

Hollywood’ta büyük bir çığ gibi büyüyen Time’s Up ve #MeToo kampanyalarıyla birlikte cinsel tacize karşı savaş açan ve kadının gücüne dair duruşlarını hep belli eden Nicole Kidman, Dakota Fanning, Taraji P. Henson ve Viola Davis, Kadınlar Günü için Stella McCartney, Ganni, Off White, ve Chloé gibi önemli markaların tasarlamış olduğu t-shirt’ler ile Instagram sayfalarında paylaşımda bulundular. Net-a-Porter’da satılan t-shirt’lerden elde edilen tüm gelir ise Women for Women International isimli kuruluşa bağışlanıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE