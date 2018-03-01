ÜNLÜLER Dilruba Karaköse

BUGÜN KADINLARIN

Dünyaca ünlü yıldızlar, bu güne özel tasarlanan tişört'lerle boy gösterdi.

Çalışan, emek veren, kendi ayaklarının üzerinde durmak için var gücüyle savaşan her kadının günü bugün. Mesleği, dili, dini ve ırkı ne olursa olsun, her kadının bir birey olmak adına verdiği mücadelenin bir karşılığı olarak tüm dünyada kutlanan 8 Mart için, ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar da bu güne verdikleri önemi ve desteği ortaya koyuyor.

Hollywood’ta büyük bir çığ gibi büyüyen Time’s Up ve #MeToo kampanyalarıyla birlikte cinsel tacize karşı savaş açan ve kadının gücüne dair duruşlarını hep belli eden Nicole Kidman, Dakota Fanning, Taraji P. Henson ve Viola Davis, Kadınlar Günü için Stella McCartney, Ganni, Off White, ve Chloé gibi önemli markaların tasarlamış olduğu t-shirt’ler ile Instagram sayfalarında paylaşımda bulundular. Net-a-Porter’da satılan t-shirt’lerden elde edilen tüm gelir ise Women for Women International isimli kuruluşa bağışlanıyor.

Proud to wear this @bella_freud for @netaporter T-shirt to support women around the world! All of the proceeds will go to @WomenForWomen for #InternationalWomensDay #IncredibleWomen #LinkInBio

A post shared by Viola Davis (@violadavis) on

Proud to wear this @chloe for @netaporter T-shirt to support women around the world! Get it at the link in my bio. All profits go to @womenforwomen for #internationalwomensday. #incrediblewomen

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on

Proud to wear this @ganni for @netaporter T shirt to support women around the world! Get it at the link in my bio! All profits to @womenforwomen for #internationalwomensday #incrediblewomen

A post shared by Dakota Fanning (@dakotafanning) on

Proud to wear this @rosie_assoulin for @netaporter T shirt to support women around the world! Get it here http://www.net-a-porter.com/Shop/List/womens-day-exclusives. All profits to @womenforwomen for #internationalwomensday #incrediblewomen 💋💋💋

A post shared by taraji p henson (@tarajiphenson) on

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