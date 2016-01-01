BU PİRELLİ TAKVİMİ ÇOK BAŞKA

ÜNLÜLER 10 saat önce Dilara Yilmaz

2018 yılı takvimi için Alice Harikalar Diyarı’nda teması ile tüm gözleri üzerinde toplayan Pirelli takvimine gelin göz atalım.

Her yıl sansasyonel fotoğraf çekimleri ile manşetleri süsleyen Pirelli Takvimi, New York’ta gerçekleştirilen bir gece ile tanıtıldı. Bu yıl Tim Walker tarafından gerçekleştirilen çekimin teması, Alice Harikalar Diyarında oldu. 28 kareden oluşan takvimde bu yıl 18 ünlü bulunuyor. Adwoa Aboah, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Ru Paul, Diddy, Whoopi Goldberg gibi isimler yer aldı. Tim Walker çekimde ünlü sanat yönetmeni ve set tasarımcısı Shona Health ve moda editörü Edward Enninful ile çalıştı. Walker, takvim için ““Alice’in hikayesi birçok kez anlatıldı. Bense Lewis Caroll’un hayal gücünün derinlerine inmek istedim. Böylece hikayeyi en başından anlatabiliyorsunuz. Farklı ve orijinal bir açı bulmak istedim.” yorumunda bulundu. Geçtiğimiz yıl Peter Lindbergh’in gerçekleştirdiği çekimden daha farklı konseptte olan bu yılki takvim, herkes tarafından çok beğenildi.

YAZI DİLARA YILMAZ