BU NASIL DEĞİŞİM?

ÜNLÜLER 6 saat önce Dilruba Karaköse

Rolleri için tanınmayacak hale gelen dünyaca ünlü yıldızlar...

Geçtiğimiz aylarda Blake Lively, yeni filmi The Rhythm Section için alımlı halinden çok çok uzaklarda bir havaya bürünmüştü. Çekim sırasında basına yansıyan fotoğraflarıyla neredeyse tanınmaz hale gelirken, filme karşı beklentileri de iyice yükseltmiş oldu. Tıpkı Blake gibi, sırf rolleri için dış görünüşlerini değiştiren, bunun için saç kestirmekten kilo alıp vermeye kadar çoğu şeyi göze alıp, cesaretleri ve oyunculuklarıyla hayran bırakan isimleri keşfetme zamanı…

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE