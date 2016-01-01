BROOKLYN BECKHAM’IN GÖZÜNDEN

ÜNLÜLER 20 saat önce

Beckham ailesinin yakışıklı üyesi, fotoğrafçılık alanında hızlı ama emin adımlarla ilerliyor.

Beckham ailesinin ne denli güzel ve yakışıklı olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. David ve Victoria Beckham çiftinin kendileri kadar güzel görünüme sahip çocukları hakkında “kesin model olacaklar” düşüncesine ise herkes hakim. Ancak bizleri şaşırtan ailenin büyük oğlu hızlı adımlarla fotoğrafçılık kariyeri basamaklarını tırmanması yeni olayları da beraberinde getiriyor. Brooklyn Beckham, yakışıklılığını babasından almış olan genç adam, Burberry’nin Brit parfümünün reklam kampanyasını fotoğraflayarak bu alanda ne denli iddialı olduğunu göstermişti. Oldukça güzel eleştiriler alan Brooklyn, şimdi ise çektiği fotoğrafları bir kitapta topluyor. “What I See” isimli bu kitapta, Brooklyn’in kendisi de dahil Beckham ailesinin tüm üyelerini fotoğrafladığı, ilginç alıntılarla tamamlıyor. Kitabın lansmanı için, Londra’daki New Bond sokağında bulunan Christie’s Mayfair’de bir araya gelen aile üyeleri, şıklık yarışıyla adeta göz doldurdular. Brooklyn Beckham’ın Ralph Lauren’dan giyinmesi ise ayrı bir hoşluk olarak akıllarda yer edindi.

YAZI YUNUS BAŞARAN