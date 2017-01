BOYNER’İN YENİ YÜZÜ, ELÇİN SANGU OLDU

MODA HABER ÜNLÜLER 10 ay önce

Kiralık Aşk'ın beğenilen ismi Elçin Sangu, Boyner'in 2016 İlkbahar/Yaz kampanyası için kamera karşısında.

Herkes ona konuşuyor! Gözleri kamaştıran kızıl saçları, içimizi ısıtan gülüşü ve sempatik tavırlarıyla şu sıralar Türkiye’nin en çok beğenilen isimleri arasında yer alan Elçin Sangu dur durak dinlemiyor. Geçtiğimiz haftalarda Elidor’un reklam filminde boy gösteren genç oyuncu, şimdi de Boyner’in yeni reklam filmiyle ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Ekranların izlenme rekoru kıran dizisi Kiralık Aşk’ta canlandırdığı Defne karakteriyle kalpleri feth eden Sangu’nun eğlenceli kişiliği Boyner’in 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla bir araya geliyor.

Boyner, bahar aylarına hareket ve neşe katacak renkler, gündüzden geceye uzanan modeller, zarif, görkemli ve aynı zamanda romantik tasarımların yer aldığı markalarla, kadın-erkek ve çocuk modasının en trend parçalarını moda severlerle buluşturuyor. Üstelik dünyaca ünlü markalar yine yeni sezon da Boyner bünyesine katılıyor.

Vintage ve geleneksel parçaları modern kültüre uyarlayan tasarımlarıyla öne çıkan Rubyrocks; trend yaratan koleksiyonları ile bağımlılık yaratan İngiliz markası Liquorish; Londra’nın şehirli ve zarif stilini zamansız tasarımlarla yorumlayan, hayatı ve giyinmeyi seven, kendini her zaman ve her mekanda iyi hissetmek isteyen kadınların markası Lipsy yeni sezonda Boyner mağazalarındaki yerini alacak.

Ayrıca Türkiye’de ilk kez piyasaya çıkacak, sadece fitness değil, sporun her dalında giyim ve aksesuar malzemeleri üreten, yeniliklerin takipçisi, Amerika’nın en popüler spor markası Under Armour, kaykay ayakkabısında pazar lideri ve aynı zamanda günlük ayakkabı, snowboard botları, aksesuar ve dış giyim ürünleriyle beğeni kazanan DC, modern klasik tarzıyla güncel, rahat, şık ve tasarım ayakkabılarıyla ön plana çıkan dünyaca ünlü ayakkabı markası Dune ve hayal etmekten asla vazgeçmeyenlerin markası olan Desigual da Boyner’in müşterileriyle tanıştıracağı markalar arasında.