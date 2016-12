ÜNLÜLER

BİR İKONA DAHA ELVEDA

53 yaşındaki George Michael, Noel günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı George Michael efsanevi grup Wham!’ın solistliğini de yapmıştı. “Wake me up before you go-go” döneminin fenomen şarkılarındandı ve bu albüm dünya çapında 100 miyondan fazla satış yapmıştı. İngiltere’deki evinde Noel günü kalp krizi geçiren George Michael’ın basın danışmanının söylediği üzere Michael hayata huzur içinde veda etti.

2017 yılını umutla kucaklamaya az biraz kala 2016’de veda ettiğimiz müzik ikonlarını son bir kez analım istedik. Ocak ayındaki vefatıyla herkesi yıkan David Bowie, mart ayında bizlere veda eden en güzel miras Frank Sinatra Jr, nisan ayının sonlarında kaybettiğimiz efsane Prince ve daha dün hayatını kaybeden değerli George Michael için hayranlarına en içten, güzel dileklerimizi yolluyoruz!