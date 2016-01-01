BİR DARGIN BİR BARIŞIK

ÜNLÜLER 21 saat önce Dilruba Karaköse

Gomez ve Bieber aşkı dur durak tanımıyor!

“Ne seninle ne de sensiz” lafına aşina olmayanınız var mı? Lise aşıkları gibi bir arada kalamasalarda, ayrı kalmaları da pek mümkün olmayan çiftimiz Selena ve Justin bu tanıma uygun olarak hareket etmeye devam ediyor.

The Weeknd ile başlayan şaşırtıcı birlikteliğinin ardından Selena Gomez, neredeyse her davette sevgilisiyle boy gösterirken, adeta mutluluk saçan bir hali vardı. Neredeyse 1 senelik bu mutluluk tablosunu bozduklarını duyurmaları da bir o kadar şok etkisi yaratırken Justin Bieber ile görüntülenmesi bu ayrılığın sebebini ortaya koyuyor gibi. Geçmişte dolu dizgin süren aşklarını noktalayıp tekrar bir araya gelmeleri özellikle ikilinin hayranlarını sevindirirken, ortaya çıkan fotoğraflarda ne kadar mutlu olduklarına bakar mısınız?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE