BEYONCE HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!

ÜNLÜLER 2 gün önce

Ünlü yıldız dün instagramdan yaptığı açıklamayla hepimizi şok etti.

Magazin dünyasının bir süredir ayrılacaklarını, hatta Jay-Z’nin Beyoncé’yi aldattığını konuşuyordu. Taraflar bu dedikodulara kulak kapatıp açıklama yapmıyorlardı ancak dün Beyoncé’nin paylaştığı Instagram postu tüm dedikodulara cevap oldu. Beyoncé ikinci kez anne oluyor. Üstelik ikiz bebeklere. Açıklamayı hamile bir fotoğraf üzerinden yapan Beyoncé, her zamanki gibi sansasyonel olmayı başardı. Şimdi akıllara bir takım sorular geliyor tabiki. Blue Ivy’nin şarkılara konu olmasından sonra bu ikizler de Beyoncé’ye ilham olacak mı? Asıl merak ettiğimiz sorulardan biri de nefret söylemlerinde bulunan, Blue Ivy’yi çirkin olmakla yargılayan fanlar, ikizler için ne yorum yapacak? Ve belki de en önemlisi; Beyoncé gerçekten hamile mi? Tüm bu merak edilen soruların yanında Coachella’nın son 10 yılında sahne alan ilk kadın ünvanını elde edecek olan Beyoncé’nin hamilelik koşulları tüm kuralları değiştirecek gibi görünüyor. Hareket kısıtlamasından tutun, festival performansı esnasında kullanacağı gardırobuna kadar. Ne giyeceğini içten içe merak etmiyor da değiliz hani.