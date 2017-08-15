BENSU SORAL İLE MILLENIAL ÇAĞI

ÜNLÜLER 12 saat önce Yunus Başaran

Mavi'nin millenial nesli için hazırladığı Mavi Glam koleksiyonunun yüzü Bensu Soral oldu.

İçindekiler’deki başarısının ardından Max Factor’un güzellik elçisi olarak karşımıza çıkan Bensu Soral, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna güzel bir sürprizle giriş yapmaya hazırlanıyor. Mavi’nin millenial nesline hitap etmek adına hazırladığı yeni Mavi Glam koleksiyonunun yüzü Bensu Soral oldu. Genç oyuncu yeni neslin cool ve eğlenceli stilini yansıtan koleksiyonun tanıtımı için çok yakında kamera karşısına geçecek. Detaylar için beklemede kalın.