BAFTA, “BEN DE” DİYOR

ÜNLÜLER 13 dakika önce Yunus Başaran

BAFTA Ödülleri'ne katılacak davetliler ve adaylar, Time's Up'a destek vermek adına #MeToo hareketine katılıyor.

Time’s Up çok konuşuldu. Hakkında en çok haber yapılan, yazılıp çizilen kadın dayanışması olarak tarihe geçti. Ama sanıyorsanız ki bu hareket sessiz sedasız sonlanacak, haberimizden sonra tekrar düşünün…

Yıllarca müzik ve sinema endüstrisinde yaşanılmış baskı ve taciz olaylarını itiraf eden, hatta eril yönetim tarafından susturulmaya çalışan kadınlara destek amaçlı hayat bulan kadın dayanışması Time’s Up’a dünya çapında verilen destek o kadar güçlü ve kudretli ki, bu hareketin BAFTA ödüllerinde destek bulması tahmin ediliyordu. Böylece sosyal medya hesaplarından birçok ünlünün yaptığı çağrıya bakarak, BAFTA’ya aday olanlar ve misafirler simsiyah giyinerek kırmızı halıyı siyaha büründürmeye hazırlandıklarını anlıyoruz.

Annette Bening, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Allison Janney, Octavia Spencer ve Emma Watson gibi sektörün önde gelen isimleri, #MeToo hareketine destek verdiklerini göstermek adına, Royal Albert Hall’da gerçekleşecek BAFTA ya da diğer adıyla İngiliz Akademisi Film Ödülleri’nde “Tamamen Siyah” dress code’uyla katılacaklarını duyurdular.

Ayrıca cinsiyet eşitsizliğini sembolü haline gelmiş Emma Watson’ın son yapımlarından olan Güzel ve Çirkin’in En İyi Yapım Tasarımı adaylığı ise diğer konuşulan konular arasında ve kazanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN