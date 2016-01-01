AYRILIK RÜZGARLARI

ÜNLÜLER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Sofia Richie ve Scott Disick ilişkisi bitti!

Dünyaca ünlü efsane şarkıcı Lionel Richie’nin 19 yaşındaki kızı Sofia Richie, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 35 yaşındaki Scott Disick ile yollarını ayırdı. İlişkilerinin gün yüzüne çıkmasının hemen ardından büyük tepki toplayan Sofia ve Scott çifti aralarındaki yaş farkını ve eleştirileri önemsemez bir tavırla birlikteliklerini sürdüyorlardı. Ancak Kourtney Kardashian’dan 3 çocuğu olan Scott Disick’in Sofia’yı aldatması ile çalkantılı ilişki son buldu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında haklarında çıkan haberleri önce yalanlayan ve yalnızca ev arkadaşı olduklarını ifade eden ikili, kısa zaman sonra tatil görüntüleriyle medya gündemini meşgul etmişti. İddialara göre Scott Disick’i terk eden Sofia ayrılık haberini ilk önce babası Lionel Richie’ye verdi.

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