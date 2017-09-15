ASLI ENVER’DEN SÜRPRİZ REKLAM

ÜNLÜLER 6 saat önce Yunus Başaran

Penti'nin yeni reklam yüzü İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver oldu. Reklam filmi pek yakında...

Penti’nin merakla beklenen Sonbahar-Kış sezonu reklam yüzü belli oldu. ‘İstanbullu Gelin’ dizisiyle gündemde olan Aslı Enver, markanın yeni reklam yüzü oldu…

‘Hep Benimle’ sloganıyla ekranlarda olacak yeni reklam filminde 4 yakın kız arkadaş arasındaki sıkı dostluk anlatılıyor. Finalinde izleyicileri sürprizle karşılaştıracak olan filmde ayrıca Aslı Enver bir şarkı da seslendiriyor.

Movida reklam ajansının senaryosunu yazdığı ve Levent Onan’ın yönettiği reklam filminin çekimleri Beyoğlu’nun Galatasaray semti ve çevresinde iki günde gerçekleşti. Penti’nin yeni reklam filmi eylül ayının son haftası TV kanallarında yayınlanacak.