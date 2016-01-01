AŞK BİR RÜYA MI?

ÜNLÜLER 2 saat önce Yunus Başaran

Vakkorama'dan size soru; Aşk nedir?

Kimine göre pazarlama taktiği, kimine göre gelenekselleşmiş bir gün… Sevgililer Günü her ne kadar sevilmiyor olsa dahi, hemen hemen herkesin içinde uhde kalmıştır, bugünü sevgiliyle geçirmek.

Sevgililer Günü için hazırlanan kampanyalar düşmeye başladıkça bu yılın daha bir renkli geçeği hissine kapılıyoruz. Birçok reklam kampanyası zekice hazırlanmış kurgusuyla bizi kalbimizden vuruyor. Bunlardan bir diğeri ise Vakkorama’nın “Dream Couples” kampanyası.

Talya Menase & Sinan Sicimoğlu, Başak Çoruh & Barış Candoğan, Mina Ebil &Derin Gücüm, Beste Alın &Emre Şenol, Naz Ohri & Taner Elmas, Cem Ruso & Manolya Sağışman, Alican Yazıcıoğlu & Yasemin Eren, Alper Alp & Layza Akdilek gibi sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasının gözde çiftlerine aşkı soran Vakkorama’dan size de bir mesaj var: “Büyülü ve gizemli bir yolculuğu hiç kelimelere dökmeyi denediniz mi?”

YAZI YUNUS BAŞARAN