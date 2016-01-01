ARIANA GRANDE ÇOK HIZLI

ÜNLÜLER 18 saat önce Ezgi Şuekinci

Ariana Grande ve Pete Davidson ilişkisi son sürat devam ediyor!

Geçtiğimiz 9 Mayıs’ta yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mac Miller ile yollarını ayıran Amerikalı şarkıcı Ariana Grande’nin, kısa bir zaman önce Saturday Night Live’ın popüler oyuncusu Pete Davidson ile ilişkiye başladığına ilişkin çıkan dedikodular medya gündemine oturmuştu.

24 yaşındaki başarılı şarkıcının 120 milyonluk Instagram hesabından “hayatımdasın” yorumuyla paylaştığı aşk fotoğrafı hem iddiaları kanıtladı hem de dakikalar içerisinde beğeni ve yorum rekorları kırdı. Hayranlarına birliktelik haberini vereli henüz birkaç hafta olmasına rağmen gelen nişanlanma haberi ise herkesi şaşkına çevirdi. Çifte yakın kaynaklar nişanlanma haberini doğruladı ancak evlilik için biraz daha zaman var gibi.

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