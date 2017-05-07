ALEXA CHUNG HAYRANLARI DİKKAT

ÜNLÜLER 1 saat önce

Stil ikonu Chung, kendi markası için açtığı instagram hesabıyla merak uyandırıyor.

Televizyon sunucusu, model, yazar ve tasarımcı, kısacası 10 parmağında 10 marifet Alexa Chung, adeta bir stil ikonu. Neredeyse İngiltere’de bu konuda Kate Moss’la yarışacak kadar namını yaymayı başarmış durumda. Bu konudaki yeteneğini de fırsata çevirerek kendi giyim, aksesuar ve ayakkabı markasını oluşturmakta da gecikmiyor.

Haberlerin çıkmasından bu yana süren bekleyiş, bir instagram hesabıyla kısmen son buldu. Eğer Chung sizin için bir stil ikonuysa ki olmama ihtimali oldukça düşük, @alexachungstagram isimli instagram hesabını mutlaka takibe alın. Zira 30 Mayıs’ta satışa sunulacak parçaların heyecanı bu hesabı ele geçirmiş durumda.

Alexa showing hayfever who’s boss. All behind the scenes photographs from our video shoot were taken by the wonderful @chadmooreholla. Make up by @kristingallegos and hair by @mikiloiacono ALEXACHUNG (@alexachungstagram)’in paylaştığı bir gönderi ( 7 May 2017, 08:05 PDT )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE