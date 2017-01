ALAN RICKMAN’DEN ANLAMLI VEDA

ÜNLÜLER 59 dakika önce

Birçoğumuzun bildiği ve sevdiği Harry Potter serilerinin Professörü Severus Snape, Aktör Alan Rickman kanser hastalığına yenik düşmüştü.

Bundan tam bir yıl önceydi. Harry Potter hayranları olarak büyük bir şok yaşamıştık. Alan Rickman ya da hepimizin bildiği ismiyle Severus Snape hayata gözlerini yummuştu.



Ölüm haberini aldıklarından hemen sonra tüm Tumblr hayranları, 2011 yılında Alan tarafından Empire Dergisi için yazılmış ve yine aynı dergide basılmış mektubunu paylaştılar.

Dublaj stüdyosundan dönüyorum, Professör Severus Snape’i son

kez seslendirdim. Ekranda 10 yıl önceye ait Daniel (Harry), Emma (Hermione),

Rupert( Ron)’ın eski sahnelerine ait görüntüler vardı. Henüz 12 yaşındaydılar. O sıralarda bende

daha yeni dönmüştüm New York’tan. New York’tayken Daniel’i şarkı söyleyip dans

ederken (ışıldarcasına) bir çok kez izledim. Bir yaşam sanki dakikalar içinde geçti o an.

Üç çocuk da Jo Rowling’le yapılan, küçük bir ipucu taşıyarak beni Snape’te değişmeyen bir kıyafetten daha fazlası olduğuna ikna eden bir telefon görüşmesinden bu yana yetişkin oldular ve o sırada kitaplardan sadece üçü satışta olsa da, o bu büyük ama hassas hikayenin tamamını emin ellerde tutuyordu.

Hikaye anlatmak antik bir ihtiyaçtır. Ama hikayeler mükemmel

anlatıcılara ihtiyaç duyar. Her şey için teşekkür ederim, Jo.

Alan Rickman

Hikayenin bir parçası olduğun için teşekkür ederiz Alan. Seni hatırlayacağız, Her Zaman.



