ADELE’DEN ŞAŞIRTICI HABER

ÜNLÜLER 12 saat önce

Grammy ödüllü şarkıcı, artık dünya turnesine çıkmayacağını açıkladı.

Wembley Stadyumu’nda konser veren 29 yaşındaki İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Adele, kendi el yazısı ile hayranları için yazdığı yazıyı Instagram hesabından paylaşarak, yoğun bir tur geçmişine sahip olduğunu, turnelerin kendisini memnun etmediğini ve evde vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi. Bu nedenle müziğe devam edeceğini ancak 123. konseri olan Londra konserinden sonra bir daha turneye çıkmayacağını açıkladı. Bu açıklama müzik dünyasında ve hayranları açısından şok etkisi yarattı!

YAZI HÜSEYİN EREN