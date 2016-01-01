8 YILDIZIN ŞAŞIRTICI SAÇ DEĞİŞİMİ

ÜNLÜLER 22 saat önce

Her hareketlerini takip ettiğimiz ünlülerin yeni saç modellerini, öncesi ve sonrası olarak listeledik

Coco Chanel, “Saçını kestiren bir kadın, hayatını değiştirmek üzeredir.” demiştir. Yeni roller, yeni albüm kapakları, yeni kampanyalar için saçlarını değiştiren yıldızların saç modellerini sizin için derledik.

1. Karlie Kloss

2009 yılında modelliğe adım atan Amerikalı Karlie Kloss, küllü sarı saçlarında bir çok model denedi. Paris Haute Couture Moda Haftası’nda Dior defilesine yeni sarı platin saçlarıyla katıldı.

2. Kristen Stewart

Birçok defa saçıyla oynayan, Twilight filmiyle adını duyuran Kristen Stewart, Chanel’in “Gabrielle” çantası kampanyasında siyah kısa saçlarıyla boy göstermişti. Cannes Film Festival’ine kısacık gri sarı saçlarıyla damgasını vurdu.

3. Bella Hadid

Asıl saç rengi sarı olmasına rağmen, sırf ablası Gigi’den farklı durmak için saçlarını kahverengine boyatan uzun saçlı Bella Hadid, radikal bir kararla kestirdiği küt saçlarıyla ilk MET Gala’sına katıldı. 4. Selena Gomez

Uzun süredir siyah uzun saçlarıyla boy gösteren Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, bu yıl saçlarını uzun bob model yani lob şeklinde kestirip gölgeler attırdı. Daha yumuşak bir görünüm kazanan Gomez’in yeni saçları hayranlarının büyük beğenisini topladı.

5. Cara Delevingne

Modanın asi kızı Cara Delevingne, bu yıl bir çok saç modeli denedi. Geçen yaz kestirdiği lob modeli saçlarını önce gümüş rengine boyatıp küt kestirdi. Sonra daha pembe gölgeler atıp kısacık kestirdiği saçlarını, en son yeni filmi için kazıttı.

6. Katy Perry

Ünlü Amerikalı şarkıcı için saçları adeta oyuncak gibi. Devamlı değişik modeller deneyen Perry, Grammy’s ödül törenine omuz boyunda olan sarı saçlarıyla katılıp daha sonrasında iHeart ödül törenine bir tarafı tıraşlanmış kısacık saçlarıyla boy gösterdi. En sonunda saçlarını kısacık kestirerek daha vamp bir görüntü elde etti.

7. Sophie Turner

Game of Thrones dizisinin güzel yıldızı Sophie Turner, dizi için boyattığı turuncu saçlarını gerçek haline döndürerek daha doğal bir görünüm kazandı.

8. Zoe Kravitz

Şarkıcı Lenny Kravitz’in oyuncu kızı Zoe Kravitz, bu yıl simsiyah saçlarını önce platin sarısına boyattı, sonrasında ise kısacık kestirdi.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ