ÜNLÜLER
8 YILDIZIN DIOR SEÇİMİ
Dior'un korse elbisesi, ünlüler dünyasında popülerleşmeye devam ediyor.
Bazı tasarım elbiseler, kendini diğerlerinden oldukça keskin çizgilerle ayırır ve bu ayrım kısa sürede neredeyse herkes tarafından benimsenir. Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin maharetli ellerinden ve muhteşem zevkinden doğan korse elbise ikonikleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ünlüler dünyasında sıklıkla tercih edilen bu elbise bakalım kimlerin radarında;
1- Sienna Miller
Berlin Film Festivali’nde başrolünde yer aldığı “The Lost City of Z” filminin gösterimi için Miller tercihini Dior’dan yana kullanıyor.
2- Bella Hadid
Dior elbisesinin belki de en büyük hayranlarından biri sanıyoruz ki güzel manken Bella Hadid. Farklı davet ve partilerde elbisenin değişik versiyonunu giyerken görüyoruz Hadid’i.
3- Emma Watson
Bir ödül töreninde giydiği Dior imzalı elbisesiyle Watson, abartıdan uzak ve oldukça şık görünmüyor mu?
4- Felicity Jones
“Rogue One: A Star Wars Story” filminin galasında Dior’un 2017 İlkbahar koleksiyonuna ait elbisesiyle Jones, Dior severlerden.
5- Dianna Agron
Dior’un “Poison Girl” isimli parfümünün partisinde Dior imzalı siyah elbisesiyle Dianna Agron, partinin en şıklarından biri olmayı başarıyor.
6- Kirsten Dunst
Tercihini beyazdan yana kullanan Kirsten Dunst, Dior elbisesini Screen Actors Guild ödül töreninde başarıyla taşıyor.
7- Chiara Ferragni
FN Achievement Ödülleri’nde model Ferragni tercihini Dianna Agron ile aynı Dior elbiseden yana kullanıyor.
8- Jaime King
Oyuncu ve model Jaime King, Los Angeles’ta Dior Lady Art pop-up butik açılışında beyaz Dior elbisesiyle sade ve şık.
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE