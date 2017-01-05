8 YILDIZIN DIOR SEÇİMİ

ÜNLÜLER 2 ay önce

Dior'un korse elbisesi, ünlüler dünyasında popülerleşmeye devam ediyor.

Bazı tasarım elbiseler, kendini diğerlerinden oldukça keskin çizgilerle ayırır ve bu ayrım kısa sürede neredeyse herkes tarafından benimsenir. Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin maharetli ellerinden ve muhteşem zevkinden doğan korse elbise ikonikleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ünlüler dünyasında sıklıkla tercih edilen bu elbise bakalım kimlerin radarında;

1- Sienna Miller

Berlin Film Festivali’nde başrolünde yer aldığı “The Lost City of Z” filminin gösterimi için Miller tercihini Dior’dan yana kullanıyor.

2- Bella Hadid

Dior elbisesinin belki de en büyük hayranlarından biri sanıyoruz ki güzel manken Bella Hadid. Farklı davet ve partilerde elbisenin değişik versiyonunu giyerken görüyoruz Hadid’i.

3- Emma Watson

Bir ödül töreninde giydiği Dior imzalı elbisesiyle Watson, abartıdan uzak ve oldukça şık görünmüyor mu?

4- Felicity Jones

“Rogue One: A Star Wars Story” filminin galasında Dior’un 2017 İlkbahar koleksiyonuna ait elbisesiyle Jones, Dior severlerden.

5- Dianna Agron

Dior’un “Poison Girl” isimli parfümünün partisinde Dior imzalı siyah elbisesiyle Dianna Agron, partinin en şıklarından biri olmayı başarıyor.

6- Kirsten Dunst

Tercihini beyazdan yana kullanan Kirsten Dunst, Dior elbisesini Screen Actors Guild ödül töreninde başarıyla taşıyor.

7- Chiara Ferragni

FN Achievement Ödülleri’nde model Ferragni tercihini Dianna Agron ile aynı Dior elbiseden yana kullanıyor.

8- Jaime King

Oyuncu ve model Jaime King, Los Angeles’ta Dior Lady Art pop-up butik açılışında beyaz Dior elbisesiyle sade ve şık.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE