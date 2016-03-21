8 MADDEDE MEGHAN MARKLE

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Prens Harry ile yaşadığı ilişkiyle ilgi odağı haline gelen oyuncu Meghan Markle hakkında merak edilenler.

Meghan Markle adını bu sıralar çok duyar olduk. Yaklaşık altı ay önce kulaklarımıza çalınan dedikodu, Prens Harry ile aşk yaşadığından ibaretti. Çok fazla bilgi kirliliği vardı ancak geçen ay bu dedikodu Kensington Palace duyurusuyla doğrulanmış oldu. Magazin muhabirlerin ve paparazzilerin yoğun baskıları ve yalan haberleri ikiliyi bezdirmiş olacak ki Prens Harry ilk kez kızgınlıktan bir basın açıklaması yayınlattı. İlginç nokta; çifti birkaç karanlık fotoğraf karesi dışında resmi olarak hala hiç yanyana göremedik.

Meghan Markle ismine Hollywood dünyasını yakından takip edenler aşina aslında. 35 yaşındaki melez güzeli, CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits dizileriyle kalbimizi kazındı. Ancak bu dizileri izlemediyseniz ve Meghan Markle ismini ilk kez duyduysanız, sizin için hazırladığımız bu habere mutlaka göz atmalısınız.

1. Melez güzeli Meghan Markle

Afro-Amerikan bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Meghan Markle’ın çocukluğu film setlerinde geçmiş. Babası televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından “Married with Children” dizisinin ışık yönetmeniydi.

2. Erkek kadından büyük olmalı

Bu kurala uzun süredir gülüyoruz. Çevremizde aksini gördüğümüz öylesine çok fazla örnek var ki. Prens Harry 32 yaşına yeni bastı. Maghan Markle ise 35 yaşında. Ancak bu durumun onları pek de rahatsız etmediği apaçık ortada. Üstelik çok da yakışıyorlar. Sonuçta artık yaşın önemsiz olduğu bir çağda yaşıyoruz, değil mi?

3. Deneyimli gelin

Daha önceden film yapımcısı Trevor Engelson ile evlenip iki yıl sonra boşanan Meghan Markle’ın bu durumu kraliyet ailesinde problem yaratıp yaratmayacağın magazin basınının özellikle merak konusu. Görünüşe göre Prens Harry annesi gibi renkli bir hayata cesur sahip kadınlardan hoşlanıyor.

4. Yardım meleği

Dünya üzerindeki açlık ve adaletsizliği engellemek için çalışan World Vision Canada yardım derneği için sıkı çalışan Meghan Markle, bir dernek toplantısında Prens Harry ile tanıştığı duyumlarımız arasında. Prens Harry’nin yardım dernekleri anlamında ne kadar görünür olduğunu bilmeyen yoktur. Markle’ın bu özelliği ona kraliyet ailesine girmek için artı puan kazanıyor. Hepimizin bildiği gibi Prenses Diana yaptığı yardım çalışmalarıyla birçok kere ödül almış bir isimdir.

5. Blog yazarı

Oyunculuğun yanı sıra Meghan Markle de dijital dünyaya yatırım yapan isimler arasında. Kendisinin The Tig adında bir lifestyle internet sitesi bulunuyor. Yıllar önce içtiği Tignanello (okunuşu: Teen-ya-nello) adlı bir şaraptan esinlenerek bu ismi koyduğunu belirten genç oyuncu, bu internet sitesinde kendisi gibi yemek yemeyi, seyahat etmeyi, moda ve güzellik dünyasını seven kadınlar için özel içerikler üretiyor. Los Angeles bazlı olan bu internet sitesinde Markle’ın kendi özel deneyimleri de yer alıyor.

6. Sağlıklı yaşam ustası

“Yasak olan çekicidir” felsefesine hakim olan Meghan, son röportajlarından birinde, patates kızartması ve şarabı çok sevdiğini dile getirmiş. Ancak bu besinleri mümkün olduğu kadar tüketmemeye çalıştığını ve sağlıklı bir beslenme rutinine sahip olduğunu da açıklıyor.

Because my dad taught me to always write thank you notes…. #gratitude #pentopaper Meghan Markle (@meghanmarkle) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 20 Mar 2016, 17:58 PDT )

7. Gizli Yeteneği

İnanmayacaksınız ama Markle’ın oldukça şaşırtıcı bir gizli yeteneği var. Kendisi kaligrafi alanında oldukça başarılı. Hatta yaptığı yazım çalışmalarını The Tig sitesinde paylaşarak bu alanda meraklı olan kadınlara uygulama önerilerinde bulunuyor. Eğer bir gün Prens Harry ile evlenirse kimbilir belki düğün davetiyelerini de kendi yazar.

8. Feminen giyim tarzı

Giyim tarzını Suits dizisinde canlandırdığı avukat Rachel Zane’den ilham alarak yaratan Meghan Markle kırmızı halı davetlerinde Dior’un New Look akımını anımsatan Roland Mouret ve Victoria Beckham gibi tasarımcıların feminen ve sofistike parçalarla karşımıza çıkıyor. Günlük hayatında ise siyah bere, flare jean pantolonlar ve tartan kar botları gibi daha spor parçalar tercih ediyor. Melez ten rengini öne çıkaracak renk seçimleri yapmaya özen gösteren güzel oyuncunun nude stiletto’lar, beyaz gömlek ve Fransız tasarımcılar vazgeçilmezleri arasında.