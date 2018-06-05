SELFIE KRALİÇELERİ

ÜNLÜLER 6 saat önce Ezgi Şuekinci

21 Haziran Selfie Günü’nde, sosyal medyanın selfie kraliçelerine göz atmaya ne dersiniz?

Bugün selfie günü! Görünen o ki birileri dünyayı kasıp kavuran akımın özel bir günü olsun istemiş ve 21 Haziran’ı Dünya Selfie Günü ilan etmiş. Oscar gecesinde, gecenin sunucusu Ellen Degeneres’ın çektiği ve Twitter’da 3 milyondan fazla kez paylaşılan selfie fotoğrafıyla başlayan çılgınlık, bir daha hiç bitmeyecekmiş gibi devam ediyor.

Aslına bakarsanız selfie’nin çıkış olayı bu kadar basit değil. Zira selfie’nin doğuşu 1839 yılına dayanıyor. Yüzyıllar önce ilk selfie’yi çeken kişi olarak literatüre geçen fotoğrafçı Robert Cornelius, bu işin başrol oyuncusu diyebiliriz. Artık günümüzde selfie çekmeyen kimse kalmadı. Hatta bu akım o kadar büyüdü ki dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere her yer özçekim fotoğraflarıyla doldu taştı. Biz de ALL ekibi olarak ufak bir araştırma içerisine girdik ve selfie’nin kraliçelerini derledik. Sizin favoriniz hangisi?

Bella Hadid

Chiara Ferragni

Gigi Hadid

Kaia Gerber

Kim Kardashian

Kylie Jenner

Selena Gomez

Taylor Swift

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