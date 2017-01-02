BELLA HADİD, FENDİ İLE ATAKTA

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2016'nın en iyi modeli seçilen Bella Hadid, Fendi'nin yeni reklam yüzü oldu.

Bella Hadid’in yükselişi kesinlikle önlenemiyor. 2016 yılının en iyi modeli seçilen Hadid’in modellik kariyerinde attığı yeni adımlar onu daha ne kadar ileriye götürür hep birlikte takip edeceğimiz şüphesiz. Kariyerinde yaptığı en önemli çıkışlardan biri olan Victoria’s Secret defilesinden sonra, ilk Fendi kampanyasına da imzasını atıyor Bella Hadid. Fendi’nin 90. yıl defilesinde boy gösterdikten sonra sanıyorum bu haber kaçınılmazdı. Markanın 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen Hadid, pastel renkler ve çiçekler içinde göz kamaştırıyor. Kampanyanın çekimi ise tabii ki Karl Lagerfeld’in maharetli ellerinden.