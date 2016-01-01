ÜNLÜLER Yunus Başaran
24. MTV EMA ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
Bu yıl 24. düzenlenen MTV EMA Müzik Ödülleri, Londra'da SSE Wembley Arena sahiplerini buldu.
Rita Ora’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gece birçok sürprize gebeydi ancak en akılda kalanlarından biri, ünlü kadın müzik grubu Fifth Harmony’den ayrılan Camila Cabello’yu canlandırdığını düşündüğümüz dansçı/oyuncu’nun, performans başında sahneden aşağı atılması oldu. Sansasyonel ayrılığın kanıtları önümüzdeydi. Diğer bir akılda kalan olgu ise, Kesha’nın düşüşe geçen kariyerinden sonra yayınlanan, ilk albümü ile yükselişe geçişini gördüğümüz ve canlı canlı şahit olduğumuz ilk büyük performansını izlemiş olmamızdı. Bu kadın her daim enerjik ve her daim aykırı… Geceye en çok adaylığı ile, bir klasik olarak Taylor Swift, damga vuranlar arasındaydı. Ödül kazananların tam listesi için sizleri aşağı alalım.
EN BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ – Shawn Mendes
EN İYİ HIP-HOP – Eminem
EN İYİ VIDEO – Kendrick Lamar, ‘Humble’
EN İYİ ALTERNATİF – 30 Seconds To Mars
EN İYİ POP – Camila Cabello
EN İYİ ŞARKI– Shawn Mendes, ‘There’s Nothing Holding Me Back’
EN İYİ YENİ– Duo Lipa
EN İYİ CANLI PERFORMANS– Ed Sheeran
EN İYİ ELEKTRONİK – David Guetta
EN İYİ SANATÇI– Shawn Mendes
EN İYİ ROCK – Coldplay
EN İYİ GÖRÜNÜM– Zayn
EN İYİ DÜNYA SAHNESİ – The Chainsmokers – Live From Isle Of MTV Malta 2017
GLOBAL İKON – U2
DÜNYA GENELİ KAZANANLAR:
HOLLANDA – Lil’ Kleine
İSPANYA – Tangana
JAPONYA – BabyMetal
FİNLANDİYA – Alma
NİJERYA – DaVido
BİRLEŞİK KRALLIK & İRLANDA – Stormzy
ARJANTİN – Lali
YAZI YUNUS BAŞARAN