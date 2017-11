24. MTV EMA ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

ÜNLÜLER 13 saat önce Yunus Başaran

Bu yıl 24. düzenlenen MTV EMA Müzik Ödülleri, Londra'da SSE Wembley Arena sahiplerini buldu.

Rita Ora’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gece birçok sürprize gebeydi ancak en akılda kalanlarından biri, ünlü kadın müzik grubu Fifth Harmony’den ayrılan Camila Cabello’yu canlandırdığını düşündüğümüz dansçı/oyuncu’nun, performans başında sahneden aşağı atılması oldu. Sansasyonel ayrılığın kanıtları önümüzdeydi. Diğer bir akılda kalan olgu ise, Kesha’nın düşüşe geçen kariyerinden sonra yayınlanan, ilk albümü ile yükselişe geçişini gördüğümüz ve canlı canlı şahit olduğumuz ilk büyük performansını izlemiş olmamızdı. Bu kadın her daim enerjik ve her daim aykırı… Geceye en çok adaylığı ile, bir klasik olarak Taylor Swift, damga vuranlar arasındaydı. Ödül kazananların tam listesi için sizleri aşağı alalım.

EN BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ – Shawn Mendes

EN İYİ HIP-HOP – Eminem

EN İYİ VIDEO – Kendrick Lamar, ‘Humble’

EN İYİ ALTERNATİF – 30 Seconds To Mars

EN İYİ POP – Camila Cabello

EN İYİ ŞARKI– Shawn Mendes, ‘There’s Nothing Holding Me Back’

EN İYİ YENİ– Duo Lipa

EN İYİ CANLI PERFORMANS– Ed Sheeran

EN İYİ ELEKTRONİK – David Guetta

EN İYİ SANATÇI– Shawn Mendes

EN İYİ ROCK – Coldplay

EN İYİ GÖRÜNÜM– Zayn

EN İYİ DÜNYA SAHNESİ – The Chainsmokers – Live From Isle Of MTV Malta 2017

GLOBAL İKON – U2

DÜNYA GENELİ KAZANANLAR:

HOLLANDA – Lil’ Kleine

İSPANYA – Tangana

JAPONYA – BabyMetal

FİNLANDİYA – Alma

NİJERYA – DaVido

BİRLEŞİK KRALLIK & İRLANDA – Stormzy

ARJANTİN – Lali

YAZI YUNUS BAŞARAN