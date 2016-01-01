2018 BEBEKLERİ YOLDA

ÜNLÜLER 12 saat önce Dilruba Karaköse

Hangi ünlüler yeni yılda bebeklerini kucaklarına alacak?

Kimisi daha ilk bebeklerini kucaklarına alma heyecanı yaşarken, kimi ünlü de ailesini daha da genişletmeye devam ediyor. Son olarak ise Chrissy Teigen ve John Legend çiftinin ikinci bebeklerini bekledikleri haberi gündeme damga vurmuştu. Bakalım ünlüler dünyasında başka kimler meraklı bir bekleyiş içinde.

1. Miranda Kerr – Evan Spiegel

2. Jordin Sparks – Dana Isaiah

3. Sam Claflin – Laura Haddock

4. Adam Levine – Behati Prinsloo

5. Kim Kardashian – Kanye West

6. Kate Middleton – Prens William

7. Jessica Alba – Cash Warren

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE