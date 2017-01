2017’NİN İLK İLHAMLARI

ÜNLÜLER 50 dakika önce

Kuru kuru geçmeyecekti ya, ilk haftanın ilham verenleri geldi bile!

2017 hızlı başladı. İlk haftanın ilham verenleri de burada. Sokak stilinden, sevgiliye ve en yakın arkadaşa…

1. Street style: Bella Hadid vs. Kendall Jenner

Bella Hadid ve kardeşi Anwar Hadid, L.A.’de bir kahve dükkanına gittiler ve olanlar oldu. Bella’nın kırmızı track suit’inin içine giydiği crop top’ı, Nike sneaker’ları, Quay Australia çerçevesiz(!) güneş gözlükleri ve Louis Vuitton Palm Springs Mini sırtçantasıyla bize biraz tüyo veriyor. Anwar da pembe hoodie’si, gri-beyaz çizgili jean’i ve jean ceketiyle ablasının yanında çok şirin. Peki Hollywood’daki Kendall Jenner? Acne Studios altın shearling’i, Levi’s Re/Done jean’i, House of Sunny kadife hoodie’si ve bu görünümün yıldızı Ego Clear transparan botlarıyla gözümüzü adeta bu soğuk kış gününde güneşe çeviriyor. Bella’nın Anwar’ı varsa Kendall’ın da yeni bir yavru köpeği var. Sizce hangi ikili daha ilham verici?

2. BAE (before anyone else): Kerem Bürsin

Aksanlı Türkçe’siyle Kerem Bürsin televizyona Bu Şehir Arkandan Gelecek’le döndü. ALL Kapak kızlarından Leyla Lydia Tuğutlu’yla beraber İstanbul fonunda bir aşk yaşayacaklar. Bürsin dizide liman liman dolaşan Ali Smith adında bir denizciyi canlandırıyor. Bu kadar seksi stereotip’e sahip bir erkek 2017’deki erkek algımızla ilgili ufkumuzu açıyor, bize ilham veriyor. Yatları, katları yok ama fazladan fazladan ayrıntısı var.

3. BFF: Jordyn Woods

Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods’u tanımayan yok. Ancak 2017’ye girdiğimiz ilk hafta ikilinin Instagram’da sürekli beraber post girmesi bu senenin en yakın arkadaşların yılı olacağını garantiliyor. Üstelik bu arkadaş sadece sizig en yakın arkadaşınızsa. Ortada olmak dışında hiçbir şey yapmayan Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn de hiçbir şey yapmıyor. Bir bakıma Kylie’nin snapchat’inde, Instagram’ında emoji gibi bir figür sadece. Düşünün kendi Instagram’ında bile ayna selfie’lerini Kylie çekiyor! Poz verişleri ve özgür vücut yapısı ilham alınacak cinsten. Yani yine de ilgi çekici bir post figürü.