2017’NİN HÜZÜNLÜ AYRILIKLARI

ÜNLÜLER 14 saat önce Dilruba Karaköse

Ünlüler dünyasında kimler 2017'yi kalp kırıklıklarıyla geçirdi?

İnanılmaz bir hızda ve nasıl geçtiğini anlamadığımız 2017’nin son haftalarındayız. Geriye dönüp baktığımızda kimimiz için mükemmel, kimimiz için de pek iç açıcı olmayan anılarla dolu. Çalkantılı hayatlarıyla, her an göz önünde olan ünlüler için de durum tabii ki böyle. Ancak biz bu sefer onların hiç beklenmeyen ayrılıklarını ele aldık. Bakalım kimler 2017’de büyük aşklarıyla yollarını ayırmış.

1. Anna Faris – Chris Pratt

2. The Weekend – Selena Gomez

3. Josh Duhamel – Fergie

4. Rachel Bilson – Hayden Christensen

5. Robert Pattinson – FKA Twigs

6. Tyga – Kylie Jenner

7. Katy Perry – Orlando Bloom

8. Jennifer Lawrence – Darren Aronofsky

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE