2017’NİN EN AŞIK 5 ÇİFTİ

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Altın çiftler her zaman odak noktası olup kitleleri peşlerinden sürüklemişlerdir.

Altın çiftler her zaman odak noktası olup kitleleri peşlerinden sürüklemişlerdir. Peki 2017’nin takip edilecek çiftleri kimler?

Selena Gomez & The Weeknd

Bella Hadid’in ahını aldılar mı bilmiyoruz ancak bu ikili bizde büyük bir şok etkisi yarattı kesin! The Weeknd büyük bir çoğunluk tarafından cool kabul edilir. Bu kesim de Selena’yı hiç sevmez ve onun cool olmadığını düşünürler. Bu yüzden insanlar kafalarında bu çifti oturtamadılar. Ama uyum dediğimiz şey farklılıkların bir araya gelmesiyle olmaz mı?

Jennifer Lopez & Drake

Her şey Instagram’da ipuçlarını birleştirirken başladı aslında. Drake, J-Lo sahnedeyken ona aşkla bakıyordu. Ve sonra birlikte romantik bir post’la ilişkilerini ilan ettiler. İki isim de arıza gibi görünse de gönül ilişkilerinde kalbi kırık tarafa aitler. Drake, Rihanna yüzünden çok üzüldü; J-Lo ise Casper Smart yüzünden çok badire atlattı. O zaman ikisine de mutluluklar!

Emily Ratajkowski & Jeff Magid

Kusursuz bir güzellikte olduğu konusunda hem fikir olduğumuz Emily Ratajkowski, Magid’le birlikte olduğunda herkes çok şaşırmıştı. Ancak bu çift 2017’de bize birtakım sürprizler hazırlıyorlar!

Suki Waterhouse & Diego Luna

Star Wars: Rogue One’ın yıldızı Diego ile bıcır bıcır modelimiz Suki’nin ilişkisi Meksika’da görüntülenmeleriyle başladı. Daha doğrusu bizim için o zaman başladı. Bu ikisinin de sevimli olduğunu reddedemeyiz.

Anwar Hadid & Nicola Peltz

Ablasının eski sevgilisi Selena Gomez’le aşk yaşarken Anwar’sa yeni kız arkadaşı oyuncu Nicola Peltz’le birlikte. Anwar’la ilgili kafamızdaki şüpheler böylece rafa kalkıyor. Avatar: Son Hava Bükücü filminde popülerleşen Nicola, sosyal medya fenomeni Anwar’la da çok yakışıyor.