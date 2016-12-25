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2017 NELER GETİRECEK: KARDASHIAN VERSİYON!

Kardashian’ların yılbaşı partisi 2017’den beklentilerimizi sıralıyordu!

Kendall where u at ? Kylie (@kyliejenner) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 26 Ara 2016, 19:10 PST )

Kardashian’ların 2016’ya veda ettikleri aile yemeği, bir dönemin kapandığını kanıtlıyordu. Aynı yabancı dizilerin Christmas özel bölümlerinde olduğu gibi bütün aile bir aradaydı. Amerikan dizilerindeki umut dolu dakikalar, küslerin barışması, aşıkların bir araya gelmesi ve daha fazlası Kris Jenner’ın partisinde yaşandı. Aynı bir dizi gibi. Bir dakika bu zaten bir reality şov değil mi?

Lovely evening celebrating the holidays with @KimKardashian. ✨✨👸🏼👸🏻✨✨ Paris Hilton (@parishilton) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 27 Ara 2016, 17:24 PST )

Gecenin kesinlikle en büyük bombası Kim Kardashian ve Paris Hilton’un 2000’lerin başından sonra ilk kez bir araya gelmesi. Kim’in yüksek segment moda markalarıyla geliştirdiği kişiliği artık Paris tarafından aşağılanmaya maruz kalamaz. Bu süreç içinde partilerle etrafındaki herkesi en dibe çeken Paris de hala gerçek bir kült olduğunu kanıtlıyor.

Merry Christmas from my modern family to yours… Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Ara 2016, 21:22 PST )

Kourtney Kardashian ve Scott Disick de travmatik ilişkilerini daha da patalojik bir biçimde bitirdikten sonra 2016’nın son günlerinde yeniden barıştılar biliyorsunuz. Paris ve Kim’in barışması insan ilişkilerinde umut verici olsa da Scott ve Kourtney’in barışması hayatımızdaki problemli adamlardan kurtulamayacağımızı gösteriyor.

Kylie (@kyliejenner) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Ara 2016, 11:41 PST )



Bunun bir başka örneği de Kylie Jenner ve Tyga. Onlar da sorunlu ilişkilerinden çıkamayanlardan. Ama galiba Kylie, Kourtnay gibi bu durumdan şikayetçi değil. Kylie Jenner 2016’da çok şey keşfetti biliyorsunuz. Belki de o haklıdır, biz büyük bir yanılgının içindeyizdir. Hiçbir şey yapmadığı ama nefes aldığı için benim için başka bir yaşam formu o. Üstelik ilginç bir şekilde onu sevmeye bile başladım.

last night with Mike Kendall (@kendalljenner) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Ara 2016, 08:31 PST )

Kendall Jenner da kız kardeşleriyle toplu fotoğrafa girmese de yılbaşı partisindeydi.

Hi Santa!!! Khloé (@khloekardashian) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Ara 2016, 14:52 PST )

Ve Noel Baba!

Noel Baba da oradaydı ve tabii ki onunla özel ilgilenen Khloé Kardashian’dı. Bundan yola çıkarak aşk hayatı umutsuz ve talihsiz olanlar 2017’ye yine yalnız mı girecek dersiniz? Yeni bir aşk için yılbaşını beklemeyin, 31 Aralık gecesi için sevdiğinizle plan yapın!