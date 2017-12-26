2016’NIN ÖRNEK ÖĞRENCİLERİ

ÜNLÜLER 31 dakika önce

Bir yıl daha bitti ve stil danışmanları yine kimseyi bir şeyler bildiğine inandıramadı.

Peki Yasemin Eke’nin 18 haftadır sana anlattıkları boşuna mıydı sevgili okuyucu?

2016’yı geride bıraktık ve her açıdan ne kadar zorlu bir yıl olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir. En azından bu konuda birleşebiliyoruz, diyelim.

Ülkenin ve dünyanın asıl gündemini bir kenara bırakırsak stil danışmanları için de heyecanlı bir yıldı. Mesela modayla ilgili bir şeyler bildiğimize yine kimseyi inandıramadık. Bir stil danışmanları kahvesi açılsa, dertlerimizden camları çatlar. Farklılığa tamamen kapalı olan işinin ehli yönetmenleri, yapımcıları, bazen oyuncuları, kimi zaman marka müdürlerini, reklamcıları kısacası müşterilerimizin çoğunu ikna etmeye çalışmak bu işin en zor yanı. Konu giyinmek olunca, nasıl olsa bu hepimizin her gün yaptığı bir eylem olduğundan, fikri olmayan yok. Müzisyenlere nasıl notaların yerini söyleyemiyorsak, stil danışmanlarına da -ki adı üzerinde danışman- işlerini yapabilmeleri için biraz alan açmak şart. Tabii günümüzün en popüler ve modayla isimleri en çok yan yana anılan isimlerinin bile hala trendlerden bu kadar uzak olması, önümüzde dağ gibi bir kötü örnek olarak duruyor. O yüzden son on yılın en klişe ‘kötü iş’ yapma bahanesi olan ‘halk bunu seviyor,’ ne yazık ki tedavülden kalkmıyor.



Dönerse Senindir:

Yandaki fotoğrafa bakıyorum ve harika bir düğün fotoğrafı görüyorum. Damat, damadın kardeşi ve gelinin ablası. İşte 2016’nın son ayında Türkiye’nin şu sıralar en popüler isminin başrol olduğu film galasında, başrol oyuncularının stili… Dizilerde farklı bir gömlek bile giydirdiğimizde neyin şık olduğunu anlatmak için, bize kostüm tarihi anlattırmak zorunda bırakan kötü örneklerden biri de Murat Boz. Papyonu o kadar büyük ki ilk bakışta eğlenceli bir şeyler giymek istediğini zannettim. Yine de en azından üzerine iyi fit edilmiş gibi duruyor. Elli yaşında değilseniz alışveriş merkezinin içinde yapılan film galalarına, bir tık daha modern gidebileceğinizi düşünüyorum. Yasemin Allen’ın tek omuz beyaz elbisesi ise neresinden tutsan olmuyor. Bu kadar iyi fiziği olan birinin kendine yapacağı en büyük kötülük olmuş. İrem Sak ise kötü değil ama demode ve yaşlı görünmüş.

İrem sak elbise: Tuvanam

Yasemin Allen elbise: Sudi Etuz

Elçin Sangu:

Elçin Sangu, Kiralık Aşk’ın bu sezonun tamamını matem kostümüyle tamamlayıp bizlere veda edecek. O kadar eğreti duruyor ki giydiği her şey, garip elbiselere takılan kemerler, on yıl öncesinden kalan jean’ler, hiç değişmeyen saç modeli… Arada iyi parçalar olsa da bütünde de bir o kadar uyumsuz görünüyor. Üzerindeki botlar belli ki set soğuklarına dayanmak için tercih edilmiş ama sihirli ekranımızın içinde kötü görünüyor. İnatla bu kadar vasat giyinmek için büyük bir çaba gösteriliyor olmalı.

Kaban: ADL

Burak Deniz:

Dizilerde layering yapmak zor iştir. Ekranın üzerinize eklediği kilolarla baş etmek bile zorken, trendlere uymaya çalışıp kat kat giyinmek cesaret ister. Bu aralar tüm dizilerde Kadir İnanır tarzı atkı takan erkekleri sık görüyoruz. Burak Deniz’in atkısı, kazağı ve paltosu birlikte iyi görünüyor. Keşke bir ton daha açık renkler kullanılabilseymiş.

Palto: Bradford

Blake Lively:

Amerika’nın assolist kostümlerine sahip çıkma boşluğunu, her daim Blake Lively doldurur. Cannes’dan beri neredeyse, hep aynı stilde elbiseleri ile boy gösteriyor. Sanırım anne olmanın verdiği hislere fazla kapılmış. Elbisesinin rengi onu olduğundan kilolu göstermiş ve o kadar yanlış bir yerden bollaşmaya başlamış ki orantısı da bozuk duruyor. Gossip Girl’ün hala konuşulan stil sahibi Serena’sının yanından bile geçemiyor.

Elbise: Atelier Versace Ayakkabılar: Christian Louboutin

Nicole Richie:

Kendini yenileyebilenlerin mutsuz olması çok zordur. Nicole Richie’nin kocaman gülümsemesinin sebebi de bu olabilir. Paris Hilton’la Mikanos gecelerinden ibaret olan hayatından, ‘House of Harlow’ markasını kurucusu iş kadını hayatına nasıl geçti biz de anlamadık. Ama belli ki bu işi iyi yapmış. Gold sweatshirt’ü ve sımsıkı topladığı saçlarıyla çok enerjik görünüyor. Loaferlar’ı da yırtık jean’lerin demodeliğini iyi nötrlemiş.

Sweatshirt ve Jean: House of Harlow