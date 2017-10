1 GÜNDE 5 KOMBİN

ÜNLÜLER 41 dakika önce Dilruba Karaköse

Blake Lively'nin hızına yetişmek ne mümkün!

Serene van der Woodsen ihtişamının ne demek olduğunu Gossip Girl izleyenler bilir. Çaba göstermeden tüm gözleri nasıl üstünde topladığını ve her daim çekici olabildiğini…Bu karaktere hayat veren Blake Lively’de özel hayatında tıpkı bu şekilde bir imaj sergiliyor. Kusursuz vücudu sayesinde ne giyerse giysin kendine yakıştırmayı bilen Lively, şu sıralar yeni filmi “All I See Is You” nun tanıtımı için ordan oraya koştururken, şık olmaktan bir an vazgeçmiyor. İşte bu yoğunluk içinde bir günde giydiği 5 farklı kıyafetle karşımızda…

1. Ralph Lauren’in 2017 Sonbahar Erkek koleksiyonun bir parçası olan takım elbisesi ve Michael Kors botlarıyla birlikte.

2. Bu sefer sarılar içinde karşımıza çıkarken tercihini Brandan Maxwell takımı ve Charlotte Olympia ayakkabılardan yana yapmış.

3. Oscar De La Renta elbisesini Lorraine Schwartz takılarıyla süsleyerek mükemmelliğe imzasını atıyor Blake Lively.

4. Akşama doğru ilerlerken, Chanel ruhunu da bu takımla tanıtım programına dahil ederken, tamamlayıcısı Christian Louboutin topuklular…

5. Eşi Ryan Reynolds ile ne kadar uyumlu olduğu bir kere daha kanıtlarken, basketbol formasını andıran kombiniyle günün belki de en farklı görüntüsünü yakalıyor.

DİLRUBA KARAKÖSE