BİR ANNEYİ KİLOMETRELERCE UZAKTAN TANIMANIZ İÇİN 9 İPUCU

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Onlar bizim canlarımız. Hayatta değer verdiğimiz, bir türlü vazgeçemediğimiz, kırılmasından, üzülmesinden korktuğumuz sayılı kişilerin başında geliyor.

Evet doğru tahmin ettiniz. “Anne’mizden” bahsediyoruz. Tüm anneler birbirlerine benzerler. “Niye mi?” İşte bunlar yüzünden…

1. Eğer ki bir dilim pasta kaldıysa; “Ay yok ben doydum. Hem zaten pek sevmiyorum pasta falan” diyorsa…

2. Gece kaçta yatarsa yatsın gayet mutlu bir şekilde yanınıza gelip sizi kaldırmaya çalışıyorsa…

3. Bir şey istediğinizde o an olumsuz karşılık verse de üzülmenize dayanamayıp bir şekilde orta yolu buluyorsa…

4. Terliğini güdümlü bir füze gibi kullanıp yeri geldiğinde size o terliği tek vuruşta isabet ettirebiliyorsa…

5. “Biraz odanı topla” dediği sırada dahi odanızı toplamaya çabalıyorsa…

6. Kafasındaki endişeleri size bakarken saklayıp en büyük kozu olan gülümsemesini takınıyorsa…

7. En ihtiyacınız olan anlarda bir şekilde yanınızda bitip sizi rahatlatmayı başarıyorsa…

8. Yaptığı birbirinden güzel yemeklerle akşam eve erken dönme sebebiniz oluyorsa…

9. En büyük sırdaşınız olabiliyor ve o sırları sonsuza dek saklayabiliyorsa…

O bir “Anne’dir.” Ona bu Anneler Günü’nde en güzel hediyeyi alın…

Beymen bu Anneler Günü’nde bizi koşulsuz seven tüm annelerimize en güzel hediyeyi almanız için harika fırsatlar tanıyor. Tek yapmanız gereken buraya tıklayıp Anne’niz için en güzelini seçmek!