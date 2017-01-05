ZARİF VE ŞIK İNCİ KOLEKSİYONU

MODA 1 gün önce

İnci'nin 2017 Kış koleksiyonu zarafeti şıklıkla bir araya getiriyor.

Katılmanız gereken bir akşam yemeği, davet veya önemli bir iş toplantısı olduğunda aklınıza ilk gelen şey ne giyeceğim sorusu olur. Dolabınızda giyilebilecek tüm şık elbiseleri gözünüzün önünden geçirip birine karar verdiğinizde geriye ikinci soru bununla uyumlu ayakkabım var mı olacaktır şüphesiz. Eğer bu sorunun yanıtını bulamıyorsanız cevap İnci’nin yeni 2017 Kış koleksiyonunda saklı. Gamze Saraçoğlu’nun kreatif direktörlüğünde hazırlanan üçüncü koleksiyon, şıklığınızı ayakkabınızla perçinleyecek türden. Dekolteli ve transparan modelleriyle romantik ve zarif görünen ayakkabılarla kendinizden ve duruşunuzdan emin adımlarla yürümek İnci ile mümkün.