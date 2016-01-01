ZARA’NIN IKEA İLHAMI

MODA 19 saat önce

Frakta çanta bu sefer Zara'ya ilham kaynağı oluyor.

Ikea, meşhur Frakta çantasını satışa sunduğunda muhtemelen moda dünyasında bir akım başlatacağını hiç hesaba katmamıştı. Balenciaga ile başlayan ve tasarımcı Virgil Abloh ile devam eden Frakta çantanın değişiminde bu sefer devreye Zara giriyor.

Trendleri yakından takip eden ve pek çok parçasıyla hepimizde ayrı bir yeri olan Zara, yeniden kullanılabilir Jute taşıma çantasıyla hem çevre korumasına destek verirken, hem de her zaman yaptığı gibi popüler parçaları yakından takip etmeye devam ediyor. Sürdürülebilir kumaştan üretilen Jute, açık rengi ve sade tasarımıyla hemen hemen her zaman kullanıma uygun olmasıyla da dikkat çekiyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE