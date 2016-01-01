ZAMANSIZ MODA 101

MODA 13 saat önce Timur Can Ersoy

Her dönem dolabımızda olan çıktıkları günden bu yana yer edinmiş gardırobumuzda olmazsa olmaz dediğimiz parçalar.

Bazı şeyler hiç eskimez, modası hiç geçmez. Formlarından ödün vermeden sezon trendlerine göre kendilerini güncelleyen bu klasik parçalar, her sezon sokak modasının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarlar. Kişinin tarzınıza göre değişim gösterip, kalbimizi feth etmeye her daim devam ederler. İşte bu yüzden onlara ‘zamansız’ parçalar denir.

Mesela zamansız bir klasik olan jean ceketleri ile sneaker’lar her zaman tamamlayıcı olmuştur. Şehirli kadının, çantalarına aksesuar olarak şal bağlamaları sanırım bizlere Audrey Hepburn’den kalan bir alışkanlık ve eşofmanların altına giyilen o sporcu iç çamaşırları, 90’lardan bugünlere kadar gelen popçuların da vazgeçemediği wayfarer gözlükler de zamansız parçalar denince aklımıza gelenlerden. 1966’dan bu yana hayatımızda olan damalı sneake’rlar hala günlük yaşamın içinde kullandığımız parçalardan. Hip hop yıldızlarının vazgeçilmezi olan tokalı kemerler ise günlük hayatta bizimde vazgeçemediklerimizden.

Çıktıkları günden bu yana hayatımızda olan, severek giydiğimiz hiç eskimeyen ve trendleri takip edip form değiştirmeden onlara ayak uydurarak dolabımızın vazgeçilmezi haline gelen parçaları sizin için derledik.