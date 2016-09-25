YILDIZLARIN VAZGEÇEMEDİĞİ 5 STİL DANIŞMANI

MODA 3 gün önce

Oscar törenine katılacak yıldızların ne giyeceğini ve hazırlık sürecini merak ediyorsanız, listemiz tam size göre.

Gördüğünüz hemen hemen tüm iyi giyinenler, influencer’lar, tarzlarıyla ses getiren yıldızlar, giydikleri konusunda pek de söz sahibi olamıyorlar. O kişilerin giyim tarzlarının konuşulmasının en büyük nedeni zaten, muhteşem vizyonlarıyla neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemekle yükümlü stilistlerle çalışmak. Bu sene Oscar hazırlık sürecini merak ediyorsanız ödül törenine katılacak isimlerin arkasındaki ünlü stilistlere göz atmaya ne dersiniz? Instagram hesaplarını da takip etmeyi unutmayın!

MONICA ROSE

İlk bakışta pek tanıdık biri isim değil gibi. Ancak arkasındaki hikaye ağızları açık bırakacak türden. Tüm Kardashian güzellerini Monica giydiriyor. Kardashian’ların birbirinden harka stillerinin bu kadının elinden çıkma olduğunu duyduğumuzda bizde sizler kadar şaşırmıştık. Aynı zamanda, yakın arkadaşları olan Hadid kızkardeşlerinin, Chrissy Teigen, Chanel Iman ve Kaia Gerber’in gardıroplarının anahtarları da Monica’daymış.

Congrats @khloekardashian on season 2 @goodamerican drops 2.2.👏🏽👏🏽👏🏽 Makeup @joycebonelli Hair @justinemarjan #STYLEDbyMonicaRose #khloekardashian 👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖 M O N I C A R O S E (@monicarosestyle) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 30 Oca 2017, 20:06 PST )



LAW ROACH

Fenomen haline gelen, America’s Next Top Model programının jüri koltuğunda oturan Law Roach kendisine stilist denmesinden hoşlanmıyor. “Image Architect” ya da “Görüntü Mimarı” ünvanlarını her fırsatta dillendiren Law, ünlü yıldızların görüntülerini baştan yaratmasıyla ünlü. Celine Dion, Dior’un en iyi giyinenler listesinde üst sıraları zorlaması Law Roach sayesindeydi. Ayrıca Ariana Grande ve Zendaya onunla çalışmak için deliriyorlar.

Agree or disagree….. This is one of the biggest fashion moments of 2016 #celinedion #styledbyme #fLAWless Law Roach (@luxurylaw) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 31 Ara 2016, 15:01 PST )



MEL OTTENBERG

Mel Ottenberg Rihanna’nın stilisti olmasıyla ünlenmişti. Rihanna’da her fırsatta Mel’in zekasından övgüyle bahsediyor. Yıllardır Mel tarafından giydirilen Rihanna, kah rüküş seçildi kah şık, kah aykırıydı kah seksi. Ancak her seferinde adından söz ettirmeyi bildi. Mel kariyerine tasarımcılık yaparak başlamış. Hatta Britney Spears’ın VMA’de sergilediği “Slave 4 U” performansındaki dansçıların kostümleri Mel Ottenberg’in elinden çıkma olduğunu biliyor muydunuz?



TARA SWENNEN

Bu yılın bir diğer ses getiren modellerinden Emily Ratajkowski’nin stilisti olarak gözümüze çarptı Tara. Modern Family dizisinin yıldızı güzel oyuncu Julie Bowen’i ve de The Big Bang Theory’den tanıdığımız Kaley Cuoco-Sweeting’i giydiren ünlü stilist bu yıl Kristen Stewart’ı Oscar ödüllerinde giydirecek. Merakla bekliyoruz.



KATE YOUNG

Sıradaki isim olan Kate Young, basit bir asistanlıktan en çok aranan stilist konumuna nasıl geldiği çok konuşulan bir dedikodu. Ancak her nasıl gelmiş olursa olsun başarısına şapka çıkarılır. Başarı ölçütü ne mi? Çalıştığı isimler: Dakota Johnson, Sienna Miller, Margot Robbie, Selena Gomez, Natalie Portman.