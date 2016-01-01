YENİ YILIN EN GÖZ ALICI KOLEKSİYONU

MODA 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Gizia Gate tasarım ekibi, Swarovski sponsorluğunda Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarıyla bir araya geldi!

Arzu Kaprol, Ezra Tuba, Hakaan Yıldırım, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun ve Gizia tasarım ekibi, yeni yılın en göz alıcı koleksiyonunu hazırlamak için buluştu. Ünlü tasarımcıların Swarovski kristallerini kullanarak 3’er parça halinde hazırladıkları yeni yıl koleksiyonu geçtiğimiz günlerde birçok yıldızın da katılım gösterdiği bir harika bir davet ile tanıtıldı. Özel gecede beğenileri toplayan koleksiyon, zamansız ve modern çizgisi ve geleceğin modasına atıfta bulunan tavrıyla ilgi uyandırıyor. Crystallized Christmas Looks Project X GATE işbirliğinde hazırlanan bu görkemli yılbaşı koleksiyonu, 31 Aralık tarihine kadar Gizia Gate Nişantaşı mağazasında sergilenecek ve özel siparişle satışa sunulacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ