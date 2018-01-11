YENİ TREND ONLINE!

MODA 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Soyut yüz çizimlerinin tasarımlarla buluşması!

Bir süredir 2018’de karşımıza çıkan ya da çıkmaya hazırlanan popüler trendleri takip ediyoruz ve radarımıza takılan her şeyi sizinle paylaşıyoruz. Bu kez haberler trend olmasını beklediğimiz taraftan geliyor. Şu sıralar yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan yepyeni bir baskı trendimiz var; yüz baskıları! Burberry ve Liberty ile yaptığı işbirlikleriyle tanıdığımız iç mimar Luke Edward Hall’ün, kendisiyle özdeşleşmiş soyut yüz çizimlerini modaya aktaran tasarımcılar, ortalığı kasıp kavuracak yeni bir akımın kapılarını ardına kadar açıyor. Victoria Beckham, Stella McCartney ve Fendi gibi dünya devi markaların koleksiyonlarına da eklenen “soyut yüz baskıları”nın asıl sahibi ise artistik marka Paloma Wool’dan başkası değil.

🕊 paloma wool (@palomawool)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 29, 2018 at 3:02ös PST )

12T16:35:19+00:00″>Şub 12, 2018 at 8:35öö PST)



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ