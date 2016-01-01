YENİ DURAK MİLANO

MODA 11 saat önce Dilruba Karaköse

Tommy Hilfiger ve Gigi Hadid, dördüncü kez bir araya gelirken yolculuk Milano'ya!

Başlı başına yaptıkları işlerle sürekli yeni başarılara imza atan isimler, bir araya gelirse neler ortaya çıkarabilir bir düşünsenize? İşte bu durumun örnekleri ve mükemmel uyumun vücut bulmuş halleri olan Tommy Hilfiger ve Gigi Hadid, işbirliği içinde oldukları günden beri yaratıcılığı ve ihtişamı bir an olsun ellerinden düşürmedi. Son olarak 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonu için Londra’da sirk konseptli bir defileyle de bunu kanıtladılar. Yeni maceralara devam eden ikili, bu sefer Milano’yu sallamaya hazırlanıyor. Tommy x Gigi 2018 İlkbahar koleksiyonu için moda başkentlerinin en önemlilerinden birini seçen Tommy Hilfiger, “see now, buy now” formatını da izleyicilere sunacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE