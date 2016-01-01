YAZLIK MI KIŞLIK MI?

MODA 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Yazlık elbiselerinizi, kışlık parçalarla buluşturun!

Kış geldiği zaman çoğumuz yaz elbiselerini bir kenara atıyoruz çünkü doğru parçalarla kombinlenirse elbiselerin de kış stilimizde yer alabileceğini unutuyoruz. Elbette midi boy bir elbisenin altına sandalet tarzı açık bir ayakkabı giymenizi beklemiyoruz ancak örme kazakları, salaş hırkaları, taytları ve botları yazlık elbiselerinizle buluşturmamak için hiçbir sebebiniz yok. Üstelik uzun çizmeler ve bere gibi kışlık akseuarlar da bu elbiselere çok yakışıyor. İsterseniz gelin onlara birlikte bakalım!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ