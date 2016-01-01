YAZ KIŞ FARKETMEZ

MODA 12 saat önce Dilruba Karaköse

Pötikareyi sadece yaz mevsimiyle özdeşleştirmek biraz haksızlık olmaz mı?

Kış, insanların aklında kasvetli bir hava canlandırsa da, ona biraz hareket katmak hiç de imkansız değil. Her nedense yaz ile bütünleştiğini düşündüğümüz bazı desenler, soğuk havalara ahenk ve renk katma konusunda çok başarılı. Bunlardan biri de pötikare. Kışa uygun seçeceğiniz parçalarla birlikte yazdan kalma bu sevimli deseni harmanlamak öyle çok zahmetli de değil üstelik. Eğer biraz ilhama ihtiyacınız varsa sokak stillerine mutlaka göz atın!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE