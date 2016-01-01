WOOLMARK’IN BAŞARISI

MODA 2 gün önce Dilara Yilmaz

Lüks giyimde en iyi yünlü kumaşı sunan The Woolmark Company’nin Avrupa Araştırma ve geliştirme direktörü Birgit Gahlen ile markayı konuştuk.

Tasarımcılara ilham vermeye ve onları ticari piyasadaki en iyi yünlü kumaş ve iplik üreticileriyle bir araya getirmeye devam eden The Woolmark Company Araştırma ve Geliştirme Direktörü Birgit Gahlen ile Woolmark hikâyesini, 2019 yün ve iplik trendlerini, geleceğin genç tasarımcılarına verdikleri desteği konuştuk.

Woolmark ile birlikteliğiniz nasıl başladı?

1993 yılında The Woolmark Company’de çalışmaya başladım ve yün tekstil sektörünün tüm alanlarında araştırma yapmak ve ürün geliştirmek; trend ve modanın gerektirdiği şekilde tasarım ve moda şirketleri ile işbirliği yapmak; üreticilere, tasarımcılara ve moda sektörünün eğitim kurumlarına yönelik workshop’lar ve eğitici aktiviteler düzenlemek; öncü moda markaları, genç tasarımcılar ve spor markalarına yönelik danışmanlık sağlamak gibi görevleri yerine getiriyorum.

Woolmark’ın hikayesinden ve amacından bize bahsedebilirmisiniz?

The Woolmark Company yün konusunda global bir otoritedir. Tekstil sektöründen, moda endüstrisine kadar uzanan yolda edindiğimiz geniş çaplı ilişkilerimiz ile Avustralya yününün en üst düzey doğal elyaf ve lüks giyimin öncül bileşeni olması özelliğini vurguluyoruz. The Woolmark Company, kar amacı gütmeyen bir kurum olan ve araştırma ve geliştirme üzerine çalışmalar yürüten Australian Wool Innovation’ın bir alt kuruluşudur. Kar amacı gütmeyen AWI 60.000 yün üreticisi çiftçisinin birlikteliği ile kuruldu.

Gelecek sezonlarda ne tür kumaş ve iplikleri daha çok göreceğiz?

2019 ilkbahar-yaz sezonu, performansa ve çeşitliliğe yönelik kumaşlar önemli bir trend olmaya devam edecek. Elyafın özellikleri sayesinde yün, bu ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte.

Yün tekstili endüstrisinde son gelişmeler nelerdir?

Rüzgara ve yağmura dayanıklı %100 yünden üretilmiş özel bir kumaş yaratmayı başardık. İnsanlar bu ürünün sadece yünden yapıldığını görünce şaşırıyorlar. Bir de sadece yünden yapılan ve aynı kot gibi gözüken pantalonlar sayesinde yün popülerliğini arttırıyor. Tamamen kot görüntüsü ve hissiyatı veren bu kumaş yünün doğal özellikleri ile yumuşaklık, buruşmazlık ve ısı tutma özelliklerini de kazanıyor.

The Woolmark Company’nin geleceğin yeteneklerini nasıl desteklediğini anlatabilir misiniz?

The Woolmark Company gelecek nesillerin eğitim ve gelişimine çok önem veriyor. Moda ve Tekstil öğrencileri ile çok yakın temas halindeyiz. Yeni tasarımcılar ile de ilgileniyoruz. Amacımız onları sadece yünün eşsiz özellikleri konusunda eğitmek değil aynı zamanda uzman tavsiyeleri verebilmek. Bu konuda en büyük kampanyamız olan Uluslararası Woolmark Yarışması ile (International Woolmark Prize) – dünyanın her yerinde bulunan geleceğin yeteneklerini hedefliyoruz. Kazananlar Woolmark sertifikasını alma hakkı da kazanıyorlar. Bu sayede de dünyanın önemli tekstil markalarından destek alma şansı elde ediyorlar.

Woolmark’ta araştırma geliştirme konusunda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Yün endüstrisinde düzenli araştırmalar yürüten uzman bir ekibimiz var. Son zamanlarda yayınlanan en önemli çalışmalardan bir tanesi merinos yününün hassas ciltlere iyi gelebileceğini anlatan bir çalışma; egzamalı ya da alerjik ciltlere yünün faydalı olabileceğini gösteren bu çalışmanın detaylarını buradan görebilirsiniz:

Woolmark, moda endüstrisine ne gibi katkı sağlıyor?

Woolmark markası kalite sözü veriyor, bu da tüketicinin satın alırken ne aldığından emin olmasını sağlıyor. Ayrıca, Woolmark Şirketi, Uluslararası Woolmark ödülleri gibi programlar aracılığı ve Woolmark Performace Challange ile genç tasarımcılara destek veriyor, uzmanlar yoluyla öğrencilere ilham vermek için seminerler düzenliyor ve onları eğitmeyi ve birbirlerine bağlamayı hedefliyor. Son olarak da yünün sonsuz özelliklerinden biri olan ekoloji dostu olduğunu göstererek daha sürdürülebilir bir moda endüstrisine katkıda bulunmayı ve tüketiciye ne aldığının farkında olmasını sağlayarak kararlarında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

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